Affari tuoi, "stato strozzino": bufera su Sofia sui titoli di coda

Finale (molto) a sorpresa ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio c'è Sofia, giovane pacchista dell'Emilia Romagna accompagnata in studio dal marito Jacopo.

La concorrente ferrarese arriva al momento clou con due pacchi da aprire, contenenti rispettivamente 10mila e 75mila euro. "Soldi sicuri", come amava ripetere il vecchio padrone di casa Amadeus, anche se tra i due bottini c'è una discreta differenza. Ecco perché l'offerta del Dottore da 42.500 euro, una più che congrua via di mezzo, appare assai appetitosa. Sofia e Jacopo alla fine accettano e fanno bene, perché in mano avevano proprio 10mila euro.

Prima e dopo i titoli di coda, come sempre, si scatenano su X i commenti dei telespettatori che da casa seguono le puntate in tempo reale. "Vuole aumentare gli ascolti prima di Sandokan… che sceneggiate", "Stasera non so perché ma ho un pensiero per la grande pacchista Harley che da qualche mese ci ha lasciati", "Cioè: aveva 10.000 e gli ha offerto una cifra così alta??? Alcune stanno particolarmente simpatiche al Dottore e solitamente quelle a noi particolarmente insopportabili", "Spero abbia 75.000 altrimenti perché un'offerta così alta", "E' il massimo che poteva offrire: ha i big money",

Assai apprezzata la scommessa tra De Martino e Herbert Ballerina: "Per me ci sono 10mila, per te 75mila. Ci giochiamo la cena stasera!", propone il conduttore. "Sì, ma da uno che costa poco!!!", si premura di mettere in chiaro il comico-pacchista.

Altri riflettono sul montepremi: "Beh c'è da dire che di questi tempi di incertezze economiche e guerre, l'oro si è apprezzato bene in questi 6 mesi ed è decollato", "Chi incassa il premio di Affari tuoi adesso e aspetta qualche anno prima di convertirlo in contanti ci guadagna e recupera anche il 40% di tasse", "Tutte le trasmissioni televisive dai tempi del Rischiatutto ad Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, L'eredità ecc, hanno scelto i gettoni d'oro, è evidente che è più conveniente per loro", "Che poi alla fine gli rimangono 20.000 euro. C'è lo stato strozzino", "Prendili perché penso che hai i 75mila e io non azzecco mai", "Eh sì purtroppo la matematica non è un opinione, pensano che i numeri siano una questione di preferenze, ma vale per tutti i giochi non solo ad Affari tuoi".