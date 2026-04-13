Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalle critiche: "Inutili"

E ancora: "Talmente fantasiosi che hanno ricopiato una coreografia che Alfonso Ribeiro fece a Dancing with the stars e che divenne virale #affarituoi Io lo adoro ma questo balletti sono un po' inutili”. Il riferimento è al consueto balletto di Martina Miliddi che, per l’occasione, ha coinvolto Ballerina. Una trovata, quella del programma di Rai 1, non andata giù a diversi telespettatori.

Herbert Ballerina nel mirino dei telespettatori. Ormai presenza fissa ad Affari Tuoi, l’attore ha sollevato qualche critica e su X ecco che si legge: "Una vita a cercare di essere un comico di nicchia poi purtroppo o per fortuna è diventato l’omega di sdm e ora dopo conduttore è diventato anche ballerino (fa tutto male ma ci piace per questo)".

Eppure non è la prima avventura, questa di Herbert, a fianco di Stefano De Martino. L’attore e comico originario di Campobasso era già stato scelto per Bar Stella e per Stasera tutto è possibile. La loro amicizia – aveva detto Ballerina da Caterina Balivo – "è nata per caso. Lui stava preparando un programma, Bar Stella, mi chiamò per chiedermi se volevo partecipare. Ci eravamo visti una sola volta. Ci incontrammo a Milano ed è sbocciato l'amore, più da parte sua. A me lui all'inizio non piaceva come tipo, poi mi sono innamorato anche io. Ci siamo subito trovati, è nata una bella amicizia. Ci vediamo anche fuori dal set, questa cosa aiuta perché sappiamo già le battute che facciamo".