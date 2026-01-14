Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Pier Silvio Berlusconi, il discorso per il compleanno del Tg5

mercoledì 14 gennaio 2026
Pier Silvio Berlusconi, il discorso per il compleanno del Tg5

3' di lettura

Il Tg5 compie gli anni e Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, arriva al centro di produzione Palatino a Roma per salutare tutti, dai giornalisti alle maestranze. "Partiamo con un bel buon compleanno TG5 - esordisce il patron -, 34 anni di successi, 19 anni del nostro Direttore e di uno dei fondatori: non è per nulla scontato. 34 anni di modernità, di tempismo, di autorevolezza, di presenza costante, di garbo, che è una parola che per me ha davvero tanta importanza".

"Noi, di qualunque cosa si parli, abbiamo un modo che riflette sensibilità e grande attenzione nei confronti degli argomenti e del nostro pubblico - prosegue Pier Silvio -. Quindi davvero bravi. Oggi pensavo a cosa posso dire in più, oltre che dire quanto successo e quanto buon lavoro fate. E mi è venuto in mente che il TG5 è come il buon vino: è una cosa preziosa e abbastanza unica. Il buon vino, e il nostro telegiornale, migliora con il tempo. Ma per poter migliorare con il tempo deve essere fatto ad arte, deve essere curato con grande attenzione, con un grande lavoro e deve essere fatto, cito il nostro direttore, da una squadra coesa. Così è partito. Oggi quella squadra si è allargata: ci sono elementi fondanti, importantissimo, e ci sono tante presenze nuove. È questo che ci rende, vi rende, davvero unici. Siete fantastici. Grazie".

"Voi avete scritto e letto del nostro progetto internazionale. Germania: sembrava impossibile. Ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta alla grande. Siamo all’inizio dell’inizio. Perché, ragazzi, è una sfida tostissima. La televisione è un business, come lo chiamano gli analisti della finanza, maturo. Perché della torta della pubblicità di cui ci nutriamo noi una fetta sempre più grande è mangiata dal web, che vuol dire al 99% da queste gigantesche multinazionali americane, non da realtà locali. E questo non è bello per noi che siamo europei e viviamo invece di tradizione e di forza sul territorio. Vi assicuro che il lavoro da fare è tantissimo. Siamo all’inizio, bisogna essere prudenti, bisogna essere molto concreti, bisogna avere tempismo e agire in fretta. Il progetto è bellissimo perché lo porteremo a uno rendendo più grande tutto ciò che così può e deve essere. La tecnologia, l’organizzazione, l’intelligenza artificiale, alcune cose che riguardano il prodotto che ci faranno investire di più. Ma manterremo e vogliamo rafforzare il legame con il territorio nei singoli Paesi. Non è mai stato fatto e vi assicuro che farlo non è per niente facile". 

"Cosa vi posso chiedere? Due cose. La prima: fate il tifo! Perché bisogna sentire che l’azienda è con me e con tutti noi in questo progetto. La seconda - che vi assicuro e non vi dico per farvi un altro complimento ma perché è la verità: l’esempio in termini di qualità sull’informazione che noi dobbiamo estendere e portiamo in tutti gli altri paesi è il TG5 e anche il resto dell’informazione di Mediaset, a partire da questo centro produttivo. Il TG5 è l’esempio a cui guardiamo. Stiamo già lavorando per fare qualcosa di simile in Spagna e, con grande garbo, anche in Germania. Grazie ancora, ragazzi".

"Devo dirti che hai un coraggio da leone - replica il direttore Clemente J. Mimun -, e questa avventura a me piace moltissimo, perché è bello essere proiettati nel futuro”.
 

ti potrebbero interessare

Rai 3, Salvo Sottile: "Torno il martedì per raccontare i Far West d'Italia"

Rai 3, Salvo Sottile: "Torno il martedì per raccontare i Far West d'Italia"

Dritto e Rovescio, Del Debbio accusa: "Crans-Montana, c'è puzza di fogna"

Dritto e Rovescio, Del Debbio accusa: "Crans-Montana, c'è puzza di fogna"

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "No eh, non passa!". Maranza muto

Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "No eh, non passa!". Maranza muto

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, Bignami travolge il dem Benifei: "Mi rispondi o no?"

Dritto e rovescio, Bignami travolge il dem Benifei: "Mi rispondi o no?"