È sempre Cartabianca, "Trump pagliaccio assassino": piovono insulti in studio

Levata di scudi contro Donald Trump a È Sempre Cartabianca, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Le ultime notizie che lo riguardano, dalle mire sempre più minacciose sulla Groenlandia alle azioni aberranti dell’ICE fino alla lettera aggressiva al premier norvegese.

Il presidente sarà a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum che ora più che mai promette scintille. In studio, tra gli ospiti, c’è l’attrice Barbara Alberti, terrorizzata dal personaggio: “Lui è un clown assassino, ha un solo problema ed è che si parli di lui giorno e notte, lui deve essere il protagonista e basta, tutto il resto noi siamo, i suoi giocattoli nelle sue mani ed è terrificante. Il capitalismo avanzato non è un pranzo di gala, è qualcosa di terrificante, però sembra addirittura inventato”.

"Trump è capace di tutto, è un clown assassino. Vuole che si parli sempre di lui, vuole essere il protagonista e noi siamo giocattoli nelle sue mani"



Barbara Alberti a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/5w6yIQRHLL — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) January 20, 2026

Sulla stessa lunghezza d’onda la giornalista Concita De Gregorio, firma di Repubblica: “Lo ritengo capace di svegliarsi la mattina e seguire ogni mattina il suo capriccio, di minacciare come fa con i dazi, come il bullo della scuola che dice ‘non sei stato buono con me, allora ti punisco, punisco i paesi che hanno partecipato’, ma non è così che funziona”.

Infine, il giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ci va giù dritto e allarga il quadro: “Io avverto un crollo dei limiti, un’asticella dell'indignazione che è crollata e un’asticella dell'orrore che è aumentata. Ormai accettiamo o non ci scandalizziamo di fronte a delle cose aberranti. L'uomo più potente d'Occidente fa esattamente quello che vuole. Non ha nessun rispetto delle regole, se esci di casa rischi la vita semplicemente perché c'è questa forza che, di fatto, è diventata la gestapo di Trump e sottolineo la gestapo di Trump, perché noi abbiamo visto dei rastrellamenti, abbiamo visto delle persone che non si sa chi sono, sono incappucciate, non si sa chi le ha addestrate. Si sa che rispondono soltanto a Trump, quindi di fatto sanno che sono in qualche modo immuni da qualsiasi punizione e questo è l'uomo più potente degli Stati Uniti”.