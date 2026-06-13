Reazione a catena, i Tre di Denari trionfano? I telespettatori insorgono: "Cazz***"

Oggi, sabato 13 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Una puntata speciale: perché è la finale della sfida dei campioni e infatti il presentatori ha mostrato ai telespettatori la coppa in studio. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornati ai Dai e Dai, un trio composto da Marco, Simone e Mario. A sfidarli ci sono i Tre di Denari, una squadra formata da Marco, Francesco e Micheal. Entrambe le squadre sono emozionatissime per la posta in palio.

Ma alla fine l'unica squadra che è riuscita ad arrivare fino in fondo è stata quella dei Tre di Denari. I canmpioni dei campioni avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 8mila euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da ponte tra "Termine" e "Filo". Dopo un accesa discussione, Francesco ha dato la risposta: "Tragitto". Ma non era corretta. La soluzione era: "Traguardo".

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Quelli che hanno totalizzato 23 parole sono stati eliminati, quante ne hanno indovinate questi? Non ho visto", "Capisco pure le altre partite, ma la finalissima tra due squadre di SUPER CAMPIONI doveva essere giocata ad armi pari. Punto", "Questa cosa dei 5 secondi in meno è una grandissima cazz***, non sapremo mai chi erano i campioni a parità di secondi".