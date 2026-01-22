Affari Tuoi, la menzogna sull'assenza di Herbert Ballerina: ecco la verità

Ad Affari Tuoi continua a far discutere l'assenza di Herbert Ballerina. Il comico e attore, è da quest'anno una presenza fissa e molto apprezzata dal pubblico, ma non è comparso nelle scorse puntate, scatenando numerosi commenti sui social. “Rilasciate Herbert Ballerina, grazie!”, ha scritto ironicamente un utente sulla piattaforma X. Nel frattempo, al suo posto è arrivata una nuova figura: la ballerina di latino-americano Martina Miliddi, già nota al pubblico per la partecipazione all’ultimo film di Checco Zalone, "Buen camino". Nonostante la novità, però, molti spettatori continuano a non essere convinti della sostituzione. Diversi commenti online esprimono chiaramente il malcontento.

Le reazioni sono state in parte ironiche e in parte polemiche, con alcuni utenti che parlano di una scelta “imbarazzante” e poco coerente con lo spirito della trasmissione. A rendere la situazione ancora più surreale ci ha pensato il conduttore Stefano De Martino, che ha mostrato in diretta una finta grafica sulla “scomparsa” di Herbert, con descrizioni volutamente assurde come “età: giovane vecchio” e “luogo: mensa Rai di Campobasso”.