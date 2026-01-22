Affari Tuoi, ecco che fine ha fatto Herbert Ballerina: il sospetto e le conferme

Nelle ultime puntate di Affari tuoi andata va in scena un colpo di scena comico: l’assenza temporanea di Herbert Ballerina, la spalla comica fissa del programma (noto per il suo umorismo surreale e le invenzioni folli), diventa il tema centrale della serata. De Martino, qualche sera fa, ha aperto con una battuta virale destinata a impazzare sui social: "Avevo chiesto una ballerina alla Rai, ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Ora che lui non c’è, è finalmente arrivata una ballerina" .

Al posto di Herbert compare un cartonato con la scritta "torno subito" , che diventa protagonista involontario della gag. Il conduttore, nella puntata andata in onda ieri sera, finge ricerche febbrili: "Herbert non si trova, sta bene e tornerà", poi ironizza con un finto bollettino ("avvistato a Roma Termini con cappotto di cachemire grigio") e fa partire una voce registrata del comico: "Io cucino zupper per il governo, faccio il ministrone". La sorpresa vera arriva con l’ingresso di Martina Miliddi, ballerina professionista (ex allieva di Amici 2020, corpo di ballo di Viva Rai2 con Fiorello e apparsa anche in un video di Checco Zalone), che sostituisce temporaneamente Herbert.

Ma in tanti si chiedono che fine ha fatto Herbert Ballerina. E una risposta da Rutigliano dove è stato riprogrammato uno spettacolo del comico con questo avviso: "Si comunica che per motivi non dipendenti dal teatro lo spettacolo “Come una catapulta” di Herbert Ballerina in programma il 22/01/2026, al Teatro Metamorfosi di Rutigliano è stato rinviato al 22/03/2026 alle ore 17. I biglietti acquistati sono automaticamente validi per la nuova data, salvo richiesta di rimborso da effettuare entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data dello spettacolo, secondo le modalità previste dal circuito di vendita". Cosa è successo davvero? L'1 febbraio sarà a Firenze per uno spettacolo. O sarà spostato anche quello? Staremo a vedere. Intanto sui social i sospetti si moltiplicano tra battute e ironia...





