Dritto e rovescio, l'immigrato sputa sull'Italia: "Colpa vostra". E Del Debbio impazzisce

"Sai bene che è colpa vostra? Perché dall'inizio avete fatto entrare noi qua senza documenti, senza una lingua, senza niente". Toh, l'immigrato Tyson dà involontariamente ragione a Matteo Salvini e a chi, da destra, da anni ha contestato la folle politica del "dentro tutti" impostata dai governi di centrosinistra nel nome di una integrazione che senza risorse economiche sufficienti e a fronte di numeri di ingresso non gestibili se non in chiave emergenziale diventa semplicemente uno slogan elettorale: impossibile da tradurre in realtà.

"Voi vi siete guadagnati su di noi", prosegue Tyson, bandana in testa e italiano zoppicante, in piedi tra il pubblico di Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4 che dà come sempre molto spazio al tema "maranza" e criminalità quotidiana. "Cioè, scusa, quindi...", interviene il conduttore Paolo Del Debbio, sconcertato. "Avete guadagnato...", "Buono, buono, buono", "L'Europa ha guadagnato...". In questo balletto, il padrone di casa perde la pazienza: "No, aspetta, Oh! Un attimo, un attimo. Ascolta. Quindi dovevamo respingervi? Non dovevamo farvi arrivare. Aspetta un attimo, uno per volta. Un attimo, che sono già un po' nervoso. Non mi fate innervosire".

"Non dovevamo farvi arrivare?", chiede ancora Del Debbio. "Non sto dicendo questo. Sto dicendo, se hai fatto entrare, devi dare una mano fino alla fine a questi ragazzi. Come hai preso la possibilità di farli entrare qua, gli dai una mano a imparare la lingua, imparare un lavoro, dargli un documento almeno per andare a cercare un lavoro".

"Voi continuate a dire in particolare, tu con questa maglia grigia, sì, dite che alla fine non è mai colpa vostra, è colpa dello Stato, è colpa... Aggredite perché qualcuno vi ha aggredito, aggredite perché volete una borsa che non avete, cioè ma colpa vostra, vostra responsabilità, non è mai? E' sempre colpa degli altri?", domanda Francesca Carollo a un altro maranza presente in studio, Martin. "Allora io non do la colpa a nessuno, cioè abbiamo tutte e due le colpe, capito? Cioè se tu dai una mano a me, io do una mano a te nel senso, io lavoro...".

Una frase che fa impazzire Del Debbio: "No, no, no, no! Ascolta! Non avete tutte e due le colpe, ce le hai solo te! Quando commetti un reato, la colpa ce l'hai te, non ce l'ha ne lei, ne io, né Massimo, né Tommaso Cacciari". Il caso è chiuso.