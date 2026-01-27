Ore 14, pusher aggrediscono inviati Rai: "Pestati e rapinati"

Ancora un'aggressione ai danni di una troupe di Ore 14, il programma di informazione di Rai 2 condotto da Milo Infante in onda dalle 14 alle 15.30 dal lunedì al venerdì e il giovedì in prima serata. A poche ore dalla sparatoria di Milano in zona Rogoredo, informa una nota diffusa dalla trasmissione, i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che si trovavano in zona per documentare i fatti, sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori. Sul posto è intervenuta la polizia, presente a pochi metri dall'aggressione perché impegnata a ultimare i rilievi della sparatoria del pomeriggio. Ad avere la peggio è stato Giovanni Violato che è stato pestato e rapinato e ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del 118. Al giornalista è stata sottratta anche l'attrezzatura.

"Esprimo piena solidarietà ai colleghi - ha affermato Milo Infante - e la ferma condanna dell'ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile".

"La violenta aggressione alla quale è stata sottoposta la troupe del programma di Milo Infante Ore 14 che cercava di documentare la situazione di degrado nella difficile zona milanese di Rogoredo è un atto vile e gravissimo che Rai condanna con fermezza. Nell'esprimere la piena e convinta solidarietà ai due inviati coinvolti e a tutta la redazione del programma e nel ringraziare la Polizia per il pronto intervento che ha evitato il peggio, Rai ribadisce con forza che non saranno certo le aggressioni o le intimidazioni a fermare il dovere - e il diritto - del Servizio Pubblico di informare correttamente e compiutamente i cittadini, anche nelle situazioni più difficili". Lo afferma la Rai in una nota.