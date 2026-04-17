Garlasco, Milo Infante sbotta con Garfofano: "Nessuno è così stupido!"

Volano stracci a Ore 14. Protagonisti di un acceso scontro Milo Infante e Luciano Garofano. Il conduttore, tornato a parlare dell'omicidio di Garlasco, chiede al generale ed ex comandante dei Ris quali siano gli errori che lui riconosce nell’attività investigativa fatta. "C’è un altro errore, a proposito di errori che non ritengo tali - risponde senza mezzi termini -, è ragionare con cose avvenute 19 anni fa rispetto alle competenze e alle conoscenze di oggi".

Infante a quel punto chiede all'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis dei capelli trovati nel lavandino della villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. "Mai analizzati - sono le parole del legale -, né è mai stato spiegato perché fossero lì. Non ci sono solo gli errori, non sono mai arrivate spiegazioni. Entri in una cucina, vedi tutti i piatti lavati, due cucchiaini sporchi nel lavandino e non li esamini? I RIS sono stati fatti intervenire solo tre giorni, troppo tardi".