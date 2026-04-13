Milano, sfasciano la bancarella poi lo inseguono in chiesa: violenza-maranza

Una scena terrificante. Una banda di maranza si è impossessata dei Navigli, un quartiere milanese molto frequentato da giovani e turisti . Soprattutto la sera, quando i locali su entrambe le sponde del fiume sono pieni di clienti all'ora dell'aperitivo e oltre. Accanto ai bar e ristoranti , ci sono delle bancarelle che vendono merce: dai gadget della Madonnina a vestiti e maglie con stemmi della città.

Sotto al video postato sui social in tanti sono rimasti scioccati dalla violenza dei maranza: "Sarebbero da individuare e agire con misure severe, e se minorenni (sti cazz***) devono essere giudicati come adulti", "Il sindaco Sala 'le strade di Milano sono ancora piene di fascisti'", "La famosa Milano da bere. Libera, tollerante, capitale europea. Tie' beccate sta monnezza va", "E nessun italiano che fa qualcosa, TRANNE I VIDEO!!! Siamo ospiti a casa nostra ormai!!!", "Iniziamo ad abituarci, purtroppo andrà sempre peggio, se in Italia non si pone fine a questa situazione", "Cosa sta diventando sto paese rifugio per i rifiuti della società".