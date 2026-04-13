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Milano, sfasciano la bancarella poi lo inseguono in chiesa: violenza-maranza

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lunedì 13 aprile 2026
Milano, sfasciano la bancarella poi lo inseguono in chiesa: violenza-maranza

2' di lettura

Una scena terrificante. Una banda di maranza si è impossessata dei Navigli, un quartiere milanese molto frequentato da giovani e turisti. Soprattutto la sera, quando i locali su entrambe le sponde del fiume sono pieni di clienti all'ora dell'aperitivo e oltre. Accanto ai bar e ristoranti, ci sono delle bancarelle che vendono merce: dai gadget della Madonnina a vestiti e maglie con stemmi della città. 

Come detto, una banda di maranza ha scatenato l'inferno sui Navigli. Un video postato su Instagram dall'account Welcome to Favelas Milano mostra alcuni ragazzini di origine straniera - armati di mazze, bastoni e coltelli - che prendono di mira una bancarella distruggendola. Poi, non contenti, inseguono il venditore all'interno di una chiesa

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Sotto al video postato sui social in tanti sono rimasti scioccati dalla violenza dei maranza: "Sarebbero da individuare e agire con misure severe, e se minorenni (sti cazz***) devono essere giudicati come adulti", "Il sindaco Sala 'le strade di Milano sono ancora piene di fascisti'", "La famosa Milano da bere. Libera, tollerante, capitale europea. Tie' beccate sta monnezza va", "E nessun italiano che fa qualcosa, TRANNE I VIDEO!!! Siamo ospiti a casa nostra ormai!!!", "Iniziamo ad abituarci, purtroppo andrà sempre peggio, se in Italia non si pone fine a questa situazione", "Cosa sta diventando sto paese rifugio per i rifiuti della società".

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