Fuori dal coro, branco di immigrati aggredisce l'inviato di Rete 4: immagini forti

"Giornalista, vaffanc***". Ancora una aggressione alla troupe di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Questa volta a Trento, dove un inviato della trasmissione stava realizzando un servizio sulle piazze di spaccio ed è stato malmenato da alcuni immigrati violenti con spray al peperoncino, lanci di bottiglie, sassi, bastonate, pugni e tentativi di rubare la sua strumentazione.

"Come mai siete qua?", ha chiesto l'inviato di Fuori dal Coro. "Business, spacciare", non si è fatto problemi l'immigrato. "Nascondi la mia faccia porca putt***", ha esclamato un altro. Poi a un certo punto si è scatenata la violenza e aggressioni fisiche. "Questo è quello che ci è successo mentre stavamo filmando la situazione di degrado qui a Trento" ha raccontato Andrea Grattarola, l'autore del servizio. "Ci stanno prendendo a bastonate, guardate cosa stanno facendo. Spray al peperoncino, lancio di bottiglia, sassi e bastonate. Questi immigrati si scagliano contro la nostra telecamera".