Fuori dal coro, branco di immigrati aggredisce l'inviato di Rete 4: immagini forti

"Giornalista, vaffanc***". Ancora una aggressione alla troupe di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Questa volta a Trento, dove un inviato della trasmissione stava realizzando un servizio sulle piazze di spaccio ed è stato malmenato da alcuni immigrati violenti con spray al peperoncino, lanci di bottiglie, sassi, bastonate, pugni e tentativi di rubare la sua strumentazione.
"Come mai siete qua?", ha chiesto l'inviato di Fuori dal Coro. "Business, spacciare", non si è fatto problemi l'immigrato. "Nascondi la mia faccia porca putt***", ha esclamato un altro. Poi a un certo punto si è scatenata la violenza e aggressioni fisiche. "Questo è quello che ci è successo mentre stavamo filmando la situazione di degrado qui a Trento" ha raccontato Andrea Grattarola, l'autore del servizio. "Ci stanno prendendo a bastonate, guardate cosa stanno facendo. Spray al peperoncino, lancio di bottiglia, sassi e bastonate. Questi immigrati si scagliano contro la nostra telecamera".
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Sotto al video del servizio postato su X in tanti hanno commentato con sdegno: "Non voglio essere la solita demagoga ma come mai in questa situazione italiani non ce ne sono??????", "Nel frattempo il Pd si oppone all'emendamento di aggravio pene per spacciatori di strada...", "Posticino sicuro..... ah dimenticavo qui è solo evidentemente di più perché ormai si stupra anche in pieno centro a Milano", "Ma è normalità quotidiana, dov'è la notizia?".
La nostra troupe è stata aggredita a #Trento da un gruppo di immigrati violenti mentre documentavamo la situazione di degrado in città: spray al peperoncino, lanci di bottiglie, sassi, bastonate, pugni e tentativi di rubarci la strumentazione.— Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 19, 2026
Servizio di Andrea Grattarola pic.twitter.com/OTQiO2qM7h