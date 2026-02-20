Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"

"Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato": Rosa Chemical lo ha rivelato nello studio di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio di domani, sabato 21 febbraio, su Rai 1. Parlando della sua ultima partecipazione al festival, però, ha sottolineato anche che quel momento ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: "Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera. Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo".

Tornando alla depressione, l'artista ha rivelato: "Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima".