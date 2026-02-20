Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"

"Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato": Rosa Chemical lo ha rivelato nello studio di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio di domani, sabato 21 febbraio, su Rai 1. Parlando della sua ultima partecipazione al festival, però, ha sottolineato anche che quel momento ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: "Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera. Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo".
Tornando alla depressione, l'artista ha rivelato: "Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima".
Ciao Maschio, lo sfogo di Ross: "Perché ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati"Nel corso dell’intervista a Ciao Maschio, il comico parla della sua rinascita personale e familiare, arrivata graz...
Un passaggio poi sul bacio dato a Fedez sul palco dell’Ariston. Quando la conduttrice ha chiesto se lo rifarebbe, Chemical ha risposto senza esitazioni: "Sì, lo rifarei. Se in quel momento l’ho fatto, significa che per me era giusto farlo". Mentre sulle polemiche che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival, l’artista è stato netto: "Se due persone si lasciano non è per un bacio sul palco. Non mi sento assolutamente responsabile". Infine, non ha nascosto di essere rimasto colpito da alcune critiche: "Un po’ mi è dispiaciuto, devo essere sincero. Però me ne sono fatto una ragione".