Ciao Maschio, lo sfogo di Ross: "Perché ai 30 anni di Zelig non ci hanno invitati"

Nel corso dell’intervista a Ciao Maschio, il comico parla della sua rinascita personale e familiare, arrivata grazie all’amore e alla paternità: "Io sono rinato. Di solito si dice che le donne, quando rinascono, si tagliano i capelli. Io faccio i figli. Ne ho fatti due, uno via l’altro". Ross racconta l’incontro con Chiara e una nuova fase della sua vita: "Ho conosciuto Chiara nel 2023, ci siamo messi insieme il primo aprile e a giugno lei era già incinta. Quando sono diventato di nuovo padre, e poi ancora padre, ho riapprezzato la paternità della prima volta". Un’esperienza resa ancora più profonda dal rapporto con Mattias, il figlio “speciale”: "Con Matti comunichiamo nel silenzio. Anzi, comunica più lui che io. Chi vive questa situazione capisce di cosa parlo: a volte non c’è bisogno di spiegare niente. Basta uno sguardo, come ti sfiora la mano. Si ferma il mondo e tu dici: 'Io sto a posto così'".

Poi una confessione intima e sincera: "La mia più grande domanda è se Matti percepisce il mio amore. Me lo chiedo spessissimo. Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo". Con ironia, Ross racconta anche un episodio legato al suo rapporto di amicizia con Gigi: "Una ex era convinta che io e Gigi stessimo insieme. Ci vogliamo bene, è vero".