Dritto e rovescio, Mimmo gela Del Debbio: "Noi negr*** continueremo a spacciare"

A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è affrontato il tema dello spaccio di stupefacenti nelle nostre città. Ospite della trasmissione Mimmo, che ha spiegato ai telespettatori i motivi che lo spingono a rifornire di droga le nostre piazze. "Ascoltami, ci sono tanti lavori onesti che tu potresti fare, invece...", gli ha fatto notare una signora in studio.
"Ma non lo faccio se non mi conoscono con un documento da otto anni! Io continuerò a spacciare - ha replicato Mimmo - se lo Stato non mi dà un documento, punto! Come tutti gli altri miei negr***, continueranno a spacciare tutti se non gli riconoscete un documento, perché siamo cittadini del mondo. È il nostro diritto avere un fott*** documento. Scusatemi per la parolaccia". "Scusatemi per la parolaccia - ha poi aggiunto, ma è un nostro diritto avere un documento, e lo pretendiamo, perché ormai siamo qua".
"Scusa... Tu dici di non avere i documenti - ha insistito la signora -. Perché non te li sei mai fatti fare, questi documenti?". "Ho fatto quattro richieste - si è difeso lui - e mi è stato negato, nonostante che pago le tasse da otto anni" Ma ci sarà un motivo! Le tasse forse quando lavoravi, non adesso. Ma credo che un motivo ci sarà di quello che tu fai. Diciamo che adesso, non lavorando, le tasse non le stai pagando".
