Nicola Fratoianni, "Meloni topo in fuga": l'insulto dopo l'attacco di Trump

Rottura, almeno per ora, tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La miccia sono state le durissime critiche del primo a Papa Leone XIV, stigmatizzate in modo altrettanto duro dal premier. E così, ecco che Trump ha rincarato mettendo nel mirino proprio Meloni, dicendosi "scioccato dal fatto che non sostiene la guerra in Iran" e aggiungendo che "pensavo fosse una persona diversa".

Un grosso caso politico. Una vicenda che ha spinto quasi l'intero arco parlamentare ad esprimere solidarietà a Meloni e alle nostre istituzioni: per intendersi Elly Schlein, tutto il Pd e financo Angelo Bonelli, pur con alcuni distinguo, si sono schierati al fianco del premier. Ma ovviamente ci sono delle eccezioni, per esempio Giuseppe Conte (e il M5s) così come Matteo Renzi, che hanno colto il pretesto per attaccare, va da sé, il premier.