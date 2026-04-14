Forza Italia, Enrico Costa eletto capogruppo per acclamazione. Rumors sul futuro di Barelli

Mancava soltanto l'ufficialità, ma ora è arrivata: Enrico Costa guiderà il contingente alla Camera di Forza Italia. L'ex calendiano è stato eletto per acclamazione dall'assemblea dei deputati di Forza Italia che si è tenuta a Montecitorio nella serata di oggi, martedì 14 aprile. L'elezione, come detto annunciatissima, è stata accolta da un lungo applauso dei deputati azzurri. Costa, dunque, al posto di Paolo Barelli , che aveva annunciato l'addio con una dura polemica contro la famiglia Berlusconi.

Da par suo, Barelli ha commentato: "Non mi aspetto nulla perché non ho chiesto nulla. Ovviamente non cambia il mio impegno a sostegno del centrodestra e del governo, perché faccio parte di questa maggioranza. Per me, ora, la cosa più importante è continuare a lavorare per sostenere la coalizione di governo", ha concluso l'ormai ex capogruppo alla Camera di Forza Italia.