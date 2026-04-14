Forza Italia, Enrico Costa eletto capogruppo per acclamazione. Rumors sul futuro di Barelli

Mancava soltanto l'ufficialità, ma ora è arrivata: Enrico Costa guiderà il contingente alla Camera di Forza Italia. L'ex calendiano è stato eletto per acclamazione dall'assemblea dei deputati di Forza Italia che si è tenuta a Montecitorio nella serata di oggi, martedì 14 aprile. L'elezione, come detto annunciatissima, è stata accolta da un lungo applauso dei deputati azzurri. Costa, dunque, al posto di Paolo Barelli, che aveva annunciato l'addio con una dura polemica contro la famiglia Berlusconi.
Per Barelli, fedelissimo di Antonio Tajani, stando agli ultimi rumors potrebbe prospettarsi un incarico di governo: secondo le voci che circolano in Transatlantico potrebbe diventare viceministro dei Rapporti con il parlamento, incarico senza portafogli che consentirebbe al deputato laziale di conservare la presidenza di Federnuoto.
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Da par suo, Barelli ha commentato: "Non mi aspetto nulla perché non ho chiesto nulla. Ovviamente non cambia il mio impegno a sostegno del centrodestra e del governo, perché faccio parte di questa maggioranza. Per me, ora, la cosa più importante è continuare a lavorare per sostenere la coalizione di governo", ha concluso l'ormai ex capogruppo alla Camera di Forza Italia.