La donne motore della Bibbia

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi

(“Le donne della Bibbia” / Canale 5) Nel contesto più patriarcale che si possa immaginare, quello dell’Antico testamento, lo scopo di Le donne della Bibbia è quello di offrire a un’ampia fascia di pubblico una narrazione alternativa in cui le figure femminili sono il volano. Il primo episodio parla di Sara, moglie di Abramo, condannata a una lunga sterilità, un vulnus terribile per una donna di quei tempi. Il secondo è dedicato invece a una perfetta storia di resilienza: Hagar, schiava egizia diventata moglie di Abramo, viene allontanata dopo aver dato alla luce Ismaele che viene abbandonato ma poi sopravvive miracolosamente. Per chiudere col dramma socio-giuridico di Rebecca, moglie un po’ pasticciona di Isacco che partorì Esaú e Giacobbe. Obiettivo centrato: 2,3 milioni di spettatori la domenica di Pasqua in prima serata su Canale 5 col 17% di share medio e punte del 18%, bacino femminile che tocca picchi del 20%.

