Dritto e rovescio, Donzelli zittisce Luisella Costamagna: "A sinistra non ci riuscite!"

Che effetti ha sull’Europa e, in particolare, sull’Italia questo 2026 caratterizzato da tensioni e guerre, ultima quella con l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Che effetti dal punto di vista commerciale, diplomatico, energetico e sociale possono scaturire dalla chiusura dello stretto di Hormuz, snodo cruciale per le risorse energetiche dell’Occidente? È un dibattito che si è scatenato nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, talk di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Con lo scontro tra la giornalista Luisella Costamagna e il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia alla Camera, Giovanni Donzelli.

Quest’ultimo rivendica un po’ più di amor patrio da parte dell’opposizione: “Pietà un attimo con questo disfattismo antinazionale che vedo sempre a tutti. Gli altri fanno sempre meglio di noi, ma un po' di orgoglio nazionale. Invito Luisella Costamagna ad andare al confine fra l'Italia e la Francia a Ventimiglia e vedrà che ci sono le code dei francesi che vengono a fare benzina in Italia, perché in Italia abbiamo fatto i migliori sconti al carburante rispetto alla Francia e al resto dei paesi europei. Però per voi l'Italia fa sempre male, perché a sinistra non riuscite ad amare la patria, mai. Se poi c'è il governo alla destra, allora per forza è tutto sbagliato. Amatela un po' questa nazione, un po' d'orgoglio”.

Poi l’affondo di Donzelli alla stampa: “Abbiamo un'opposizione di giornalisti e di parlamentari che è concentrata a criticare Giorgia Meloni, quando si è dimessa la Santanché si doveva mettere un mese prima o un mese dopo, provare a infangare le istituzioni e inventarsi che la Meloni adesso sarebbe addirittura mafiosa per un selfie fatto sette anni fa, a una qualsiasi occasione, e vorrei vedere quanti selfie ha fatto Costamagna senza sapere chi la incontrava per strada. Abbiamo le opposizioni che pensano solo a fare un teatrino irresponsabile e gli italiani davanti a questo vedono da un lato Giorgia Meloni e la sua credibilità, dall'altro opposizioni che non propongono nulla, ma sanno solo guardare il calendario, i selfie e fare un'opposizione strumentale e ridicola”.

La Costamagna, allora, replica condannando l’atteggiamento del premier nei confronti di una condotta di guerra sbagliata da parte degli USA: “Questa condanna chiara, netta di una guerra scellerata e illegale scatenata da Trump e Netanyahu nei confronti dell'Iran e anche del Libano, francamente, non l'ho sentita e mi manca. Una guerra che ci sta facendo pagare prezzi salatissimi, non solo in termini economici, ma ci dimentichiamo anche dei rischi attentati. Manca una risposta seria ed efficace del governo sull'emergenza energetica, perché i decreti del governo sulle bollette e sul caro carburante sono assolutamente insufficienti. E manca una risposta ai tanti problemi degli italiani che non nascono con la guerra. C'erano già prima i dati economici negativi del nostro paese, che secondo me hanno pesato fortemente sul no al referendum. Le pensioni non è che dipendano da Trump, le condizioni della nostra sanità non dipendono da Trump e dalla guerra. I salari, l'immigrazione. E poi francamente è mancato in questa informativa anche una spiegazione delle vicende come minimo imbarazzanti che riguardano il governo, con tanto di dimissioni tardive di Delmastro, Bartolozzi, Santanché, fino alla relazione del ministro Piantedosi”.