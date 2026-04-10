La Ruota della Fortuna ko in tribunale: la concorrente torna in gara

Clamoroso colpo di scena a La Ruota della Fortuna. Giovedì 9 aprile il "VAR" televisivo ha portato al trionfo di una nuova campionessa dopo un ricorso senza precedenti. Ad annunciarlo Gerry Scotti prima di dare il via alla gara. Il concorrente di Canale 5 ha spiegato la presenza in studio di due concorrenti già visti in passato, Stefania da Bussolengo e Giovanni da Padova.
Scotti ha spiegato che, durante una puntata dello scorso novembre, i due avevano segnalato con estrema educazione un’imprecisione sul tabellone che avrebbe potuto alterare il senso di una frase e, di conseguenza, l'esito della sfida. Dopo aver esaminato la richiesta, la produzione ha deciso di riammetterli in gioco: "Come vedete, quando le cose sono fatte in maniera carina…", ha commentato il conduttore in riferimento al VAR.
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E così lo strumento ha riammesso in gara i due concorrenti. Una possibilità che Stefania non ha sprecato. Al termine dell’ultimo round, la situazione vedeva Stefania in netta guida con una somma stellare di ben 11.200 euro, seguita da Veronica a 3.000 e il povero Giovanni fermo a zero. Stefania è stata così proclamata la nuova campionessa, coronando il suo ritorno in trasmissione dopo il ricorso di novembre.