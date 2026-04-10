Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta: "Mettetevi una mano sul cervello"

A Dritto e rovescio è andato in scena un incredibile sfogo di Paolo Del Debbio contro l'Europa. Il conduttore di Rete 4 ha puntato il dito contro l'Unione europea che ha stilato una serie di indicazioni per fare fronte all'emergenza energetica. Ma si tratta di consigli che, in effetti, sembrano piuttosto inutili.

"Mamma mia! Dico mamma mia perché non so a chi di voi, ma possono essere questi i consigli dell'Europa? Ma mettetevi una mano sul cervello se ce l'avete e diciamo l'Europa ha molti strumenti a disposizione per fare queste cose - ha tuonato Del Debbio -. C'è una banca centrale, è vero che non c'è più Draghi, c'è la Lagarde che ha fatto più danni della grandine, però insomma voglio dire, in cucina i fornelli a induzione, ma lo sapete quando cazz*** costa un fornello a induzione in Europa? Cioè ma che consiglio è? È come il consiglio compra l'auto elettrica che non c'ho soldi neanche per comprare quella, mettimi le condizioni, non si può fare le robe così, ma insomma è una roba da matti, usare più mezzi pubblici, sì con quali soldi? Che in molte periferie anche in una metropoli come il Milano non sono raggiunte i mezzi pubblici, non parliamo di Roma che è addirittura lì, cioè perché deve essere tutto così teorico e anche offensivo onestamente? Grazie".