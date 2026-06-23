4 di Sera, "La mia fonte mi ha detto: 100%". Meloni-Trump, bomba di Rossi-Hawkins

Al centro del dibattito nell'ultima puntata di 4 di sera, su Rete 4, c'era naturalmente lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, scoppiato in seguito alle offese del presidente americano a cui la premier aveva immediatamente risposto. In collegamento con lo studio di Roberto Poletti, c'è la corrispondente da Washington Maria Luisa Rossi Hawkins, che riporta come la polemica è stata accolta oltreoceano.

"Ritengo che non ci sia niente da ricucire, che i due si sono detti tutto quello che si dovevano dire, e se lo sono detti a mezzo stampa con milioni di persone che hanno assistito a questo battibecco". Tuttavia oltre al diverbio personale "non c'è stata nessuna interruzione, dal punto di vista diplomatico, e nessuna rottura - spiega la giornalista - i Paesi sono sostanzialmente un'unica realtà, parlo di Stati Uniti e di Italia, e si continua a dialogare".