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Noemi ed Enrico Papi su Italia 1 con "Yoga Radio Estate"

martedì 26 maggio 2026
Noemi ed Enrico Papi su Italia 1 con "Yoga Radio Estate"

1' di lettura

“Yoga Radio Estate”, lo show musicale dell’estate di Italia 1, torna ad agosto con quattro appuntamenti speciali guidati da una coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi. La kermesse, prodotta da Radio Bruno, toccherà quattro piazze dell’Emilia-Romagna: si parte da Riccione poi, a seguire, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra musica, intrattenimento e racconto sarà anche lo speaker Enzo Ferrari.  Sul palco i cantanti e gli artisti più amati del panorama italiano, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell’estate, daranno vita a quattro serate eccezionali piene di energia, emozioni e voglia di cantare insieme.

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