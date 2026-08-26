Federica Brignone, il dramma segreto: "Perché si è operata", lo sci non c'entra

"Vi spiego perché Fede ha scelto di operarsi. E il Mondiale non c'entra". Davide Brignone, fratello e storico punto di riferimento di Federica, fa chiarezza alla Gazzetta dello Sport sulla decisione che ha cambiato i programmi della campionessa azzurra, che avrebbe dovuto partire per Ushuaia il 30 agosto. I biglietti erano già pronti, poi il ritorno sugli sci a Cervinia ha fatto emergere nuovi segnali da valutare: ”Era tutto preparato per il nostro viaggio in Sudamerica — racconta —. Poi sul ghiacciaio abbiamo trovato condizioni non molto buone, anche se non hanno influito più di tanto, Federica doveva soltanto ‘provare’ la gamba con gli sci da turismo e quelli da gigante, quindi dirci come si sentiva. E lei, anche se il quadro generale è piuttosto buono, ha sentito nuovamente certi dolori, così siamo tornati dai medici che dopo alcuni esami approfonditi, hanno aperto all’ipotesi dell’operazione per rimuovere la placca e le viti".

L'intervento è andato bene e l'obiettivo resta recuperare pienamente, senza forzare i tempi in funzione della stagione agonistica: “Io spero che Federica si riprenda presto, che continui a fare passi avanti com’è accaduto nel corso di tutta l’estate — prosegue il fratello — I Mondiali, però, non c’entrano direttamente. Come abbiamo sempre ripetuto, Fede vuol stare bene nella vita, prima ancora che sugli sci, e tornare a fare tutte le cose che le piacciono, non solo alcune”.