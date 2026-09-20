Affari Tuoi, lo sfogo di Herbert Ballerina: "Non voglio rubare spazio al gioco"

"Non voglio rubare spazio al gioco". Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è ufficialmente scoppiato il Contro Pacco gate. E a sfogarsi è stato lo stesso Herbert Ballerina nell'ultima puntata della trasmissione televisiva. Il Contro Pacco è proprio uno degli elementi più contestati di questa nuova stagione, con tantissimi telespettatori che hanno a lungo protestato sui social. Come ha notato Leggo, il primo segnale è arrivato dalla scaletta. Il momento affidato al comico molisano, solitamente inserito nel corso della puntata, è stato anticipato alla presentazione iniziale.

Ma a colpire è soprattutto il tono dei dialoghi tra i due. Il conduttore ha accolto il collega con il consueto entusiasmo, mentre Ballerina ha risposto con un secco "buonasera". Un episodio strano, dato che Herbert Ballerina di solito risulta più partecipe e frizzantino. Poi la frase: "Non voglio rubare spazio al gioco". Dal canto suo, Stefano De Martino ha reagito con una risata e la trasmissione è potuta andare avanti. Una battuta arrivata, guarda caso, proprio nel fatidico momento del Contro Pacco. Ma sembra proprio che questo nuovo elemento di Affari Tuoi abbia i giorni contati. Si vocifera infatti che da ottobre potrebbe essere eliminato definitivamente.