Affari Tuoi, Lupo è sparito: "La favola è finita", uno sfogo clamoroso

La nuova stagione di Affari Tuoi è ripartita domenica 6 settembre su Rai 1 con una serie di cambiamenti. Il programma condotto da Stefano De Martino ha lasciato il Teatro delle Vittorie di Roma per trasferirsi negli studi Rai di via Mecenate, a Milano. Confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi, mentre Gennarino, dopo tredici anni, ha lasciato il programma ed è stato sostituito dal cucciolo Tommasino. Tra le novità c’è anche il ritorno del "contropacco".

A fare più rumore, però, sono state due assenze: quelle di Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, storici spettatori del programma diventati negli anni presenze familiari per il pubblico. Lupo ha affidato a Instagram il suo saluto, ricordando gli esordi con Amadeus. Nato come semplice spettatore in platea, era stato coinvolto dal conduttore con il microfono, trasformando una partecipazione casuale in una presenza ricorrente. Nel suo messaggio ha raccontato l’emozione di quell’esperienza e ha ammesso che "la favola è finita", sottolineando però l’affetto ricevuto ancora oggi dai telespettatori. L’uscita di scena dei due volti storici era stata in parte anticipata dal progressivo ridimensionamento della loro presenza nell’ultima edizione, quando il loro spazio si era concentrato soprattutto sul pronostico finale.

Con il trasferimento a Milano, il rinnovamento del programma si è dunque completato. De Martino ha salutato invece Gennarino in diretta, spiegando che il cane continuerà a seguire Affari Tuoi da casa, mentre il piccolo Tommasino ne ha raccolto il testimone.