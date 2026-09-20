Verissimo, lo sfogo di Chanel Totti dalla Toffanin: "L'ho vissuta male"

Nell'ultima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stata ospite Chanel Totti. La figlia di Francesco e di Ilary Blasi ha raccontato ai telespettatori di come ha vissuto la separazione dei suoi genitori. E, soprattutto, tutta la gogna mediatica sorta tra l'ex velina e l'ex capitano della Roma.

"Allora, diciamo che non è… Diciamo, non tutti vogliono genitori separati. Penso sia una cosa bella… e capita - ha spiegato Chanel -. Può capitare, perché è successa a noi, ma succede anche in altre famiglie. Quindi diciamo, le cose brutte sono altre. Però io, diciamo, l’ho vissuta male. Eh, vabbè, cioè, comunque sono persone conosciute, quindi vuoi o non vuoi, anche sui social, in giro… Comunque soprattutto in quel momento là parlavano, tante cattiverie e anche cose magari non vere, perché comunque quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi. E quindi comunque ti senti… cioè, non puoi fare niente. Quindi niente, cioè, ti senti proprio… non te lo so neanche spiegare. È brutto, però succede".