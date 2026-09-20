Jannik Sinner, clamorosa Francesca Schiavone: "Chi è davvero. Lontano dai riflettori..."

Esiste uno Jannik Sinner che pochi conoscono: lui sempre così serioso, puntuale, posato, sarebbe in verità un tizio davvero simpatico, almeno stando a quel che ha raccontato Francesca Schiavone. L'ex campionessa azzurra, intervenuta a un evento presso la struttura Splash e Spa Tamaro, ha svelato un lato inconsueto del numero uno, raccontando quanto si nasconda dietro all'immagine di atleta rigoroso e concentrato.
"Jannik è una persona estremamente seria, che lavora tantissimo. Ed è simpaticissimo, cosa che magari non si percepisce guardandolo in tv. Non lascia nulla al caso, studia tutti i giocatori come diventare un giocatore migliore. Tutta la sua vita è programmata in base agli obiettivi che deve raggiungere, come dimostra il fatto che non abbia voluto partecipare al Festival di Sanremo."
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Un ritratto che mette in luce la meticolosità dell'altoatesino, ma anche una personalità capace di sorprendere, almeno quando si trova lontano dai riflettori. La Schiavone, che continua a lavorare nel tennis seguendo la giovane austriaca Lilli Tagger, ha parlato anche del proprio rapporto con i talenti emergenti.
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"La aiutiamo con il mio team da quando aveva 15 anni. Ci auguriamo di condurla fino alla prima posizione del ranking WTA. Prima ero io la protagonista, invece ora devo seguire quello che sente il ragazzo o la ragazza che alleno. E comunque sono sempre io che dico grazie ai giovani che alleno, perché imparo tantissime cose osservandoli", ha concluso l'ex vincitrice del Roland Garros.