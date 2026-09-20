Jannik Sinner, clamorosa Francesca Schiavone: "Chi è davvero. Lontano dai riflettori..."

Esiste uno Jannik Sinner che pochi conoscono: lui sempre così serioso, puntuale, posato, sarebbe in verità un tizio davvero simpatico, almeno stando a quel che ha raccontato Francesca Schiavone. L'ex campionessa azzurra, intervenuta a un evento presso la struttura Splash e Spa Tamaro, ha svelato un lato inconsueto del numero uno, raccontando quanto si nasconda dietro all'immagine di atleta rigoroso e concentrato.

"Jannik è una persona estremamente seria, che lavora tantissimo. Ed è simpaticissimo, cosa che magari non si percepisce guardandolo in tv. Non lascia nulla al caso, studia tutti i giocatori come diventare un giocatore migliore. Tutta la sua vita è programmata in base agli obiettivi che deve raggiungere, come dimostra il fatto che non abbia voluto partecipare al Festival di Sanremo."