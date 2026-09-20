Mauro Corona, l'iniziazione sessuale con le galline? Confessione-choc: "Assolutamente sì"

Nell'ultimo libro pubblicato, dal titolo "Felice" - il nome del fratello assassinato in Germania a 18 anni -, Mauro Corona si mette a nudo. Un esempio? Lo scrittore parla della sua iniziazione sessuale con le galline. "Non è una storia romanzata. E non faccio il nome e cognome del mio istruttore sessuale! Ha dei parenti. Ma è la purissima verità. Una delle più vere. Ho tralasciato altre cose più rozze", la confessione dell'ospite fisso di Bianca Berlinguer in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. E proprio sul tema delle sue partecipazioni in televisione, Corona ha spiegato che in un certo senso lo allontanano da qualcosa di terribile. "Lo dice mio fratello nel libro. Sarei in depressione. Sarei disperato. Sarei mutilato di una gran parte di quello che mi sostiene", ha rivelato.

"Quando capisco che ho toccato il fondo e che è in pericolo la mia salute faccio terra bruciata - racconta ancora -. Ho offeso amici quando sono stato male. Spazzo via chi mi vuol bene. Quando capisco che sono troppo vicino al baratro allora comincio a togliere. Togliere tutto. Digiuni. Qualche integratore. Per l’ansia niente". E infine, anche una precisazione post mortem: "Detto il mio epitaffio: qui giace Mauro Corona/uomo iniquo e perverso/non pregate per lui che è tempo perso. Vorrei essere ricordato come uomo pieni di difetti, che però ha cercato di migliorarsi".