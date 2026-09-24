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Gad Lerner perde il controllo su Meloni: "Vogliono sterilizzare gli immigrati?"

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giovedì 24 settembre 2026
Gad Lerner perde il controllo su Meloni: "Vogliono sterilizzare gli immigrati?"

1' di lettura

È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, è stato ospite Gad Lerner. E si è tornati a parlare della proposta del governo Meloni di imporre un tetto per stranieri nelle classi delle scuole italiane. Un tema che ha messo su tutte le furie la sinistra, che sta protestando a gran voce tirando in ballo presunte logiche razziste. Ma tant'è. Nel corso della trasmissione, Gad Lerner si è addirittura spinto a domandarsi se l'esecutivo di centrodestra abbia intenzione di "sterilizzare" gli stranieri. Una follia.

"Allora, cosa vogliamo fare? Oltre che sottopagarli e fargli fare i lavori più pesanti - l'intervento di Gad Lerner ospite da Bianca Berlinguer -, vogliamo anche sterilizzarli, perché se vuoi, come dire, non arrivare al tetto superiore al 30%di presenza di stranieri a Monfalcone, a Mestre e in alcune altre situazioni del nord, cosa fai? Questi lavoratori li importiamo, li sfruttiamo e gli impediamo di fare figli?".

Più lucida, invece, la riflessione di Mario Giordano: "Uno dei motivi per cui l'immigrazione è stata favorita è abbassare attraverso sistemi di appalti e subappalti il costo del lavoro. Questo è stato il grande problema ed è il motivo per cui secondo me bisognerebbe limitare l'immigrazione".

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