Il Pd arruola l'ex terrorista rosso a sostegno dei musulmani

Un ex terrorista entra in un Municipio di Roma durante una seduta dedicata alla lotta all’islamofobia. Prende la parola. E, secondo chi era presente, viene accolto tra baci e abbracci. Il protagonista è Maurizio Falessi, uno degli uomini della stagione della lotta armata degli anni Settanta. Falessi non è un reduce da una contestazione universitaria. Militò nelle Unità Comuniste Combattenti, organizzazione armata dell’estrema sinistra attiva nella seconda metà degli anni Settanta, e fu condannato definitivamente a 11 anni per reati legati a quella militanza. Rimase latitante per oltre vent’anni e visse a lungo in Nord Africa insieme a Rita Algranati, sua compagna e militante delle Brigate Rosse condannata all’ergastolo nel processo Moro Ter e accusata degli omicidi del giudice Riccardo Palma, del consigliere provinciale di Roma della Dc Italo Schettini, del generale Antonio Varisco e dell’assalto alla sede della Dc in piazza Nicosia, a Roma, nel quale vennero uccisi due agenti di polizia. Dopo la latitanza i due furono arrestati insieme al Cairo nel gennaio 2004.

Giovedì scorso, a 72 anni, è ricomparso al V Municipio di Roma, dove si discuteva del «Contrasto all’islamofobia e al razzismo antimusulmano». Riunione infuocata, conclusasi con il rinvio del voto, nella quale l’ex militante delle Ucc è intervenuto personalmente. Massimiliano Zossolo, fondatore di Welcome to Favelas e presente alla seduta, racconta di aver visto Falessi accolto «con baci, abbracci» dal presidente della Comunità Islamica di Roma, Ahmed Vall, e dal capogruppo del Pd in Municipio Claudio Poverini. Oltre che di aver ricevuto trattamenti molto poco british da parte del gorilla di Falessi. La domanda sorge spontanea: quale dinamica sana porterebbe mai un uomo con quella storia politica e giudiziaria a intervenire in una riunione istituzionale accanto agli esponenti della comunità islamica romana?