Fabio Fazio, indiscreto su Che Tempo Che Fa: "Ecco chi terrà un suo editoriale settimanale"

Conto alla rovescia per Fabio Fazio che a breve tornerà in onda con Che Tempo Che Fa. Questa volta, però, il programma in onda sul Nove riserberà sorprese: un doppio appuntamento. "È il mio ultimo anno di contratto, abbiamo detto: facciamo questo esperimento. Proviamo a portare il tavolo, la parte comica del programma, in prima serata. Prima dicevano tutti che andava in onda troppo tardi", confessa il conduttore sulle colonne del Venerdì di Repubblica. Insomma, si parte alle nove e un quarto con l’informazione e poi arriva il tavolo con i comici. Tra le novità anche uno spazio tutto per Roberto Saviano : "Si parte con l’attualità, con la presenza di Saviano, che avrà una sorta di editoriale settimanale, e il consueto talk con gli ospiti giornalisti".

Programma a parte, non manca la solita polemica sull'addio alla Rai: "Io ho il Dna della Rai, quando sono entrato, era il 1983. Non avevo nemmeno 19 anni, ero un bambino. Sono stato assunto con un provino da Guido Sacerdote e Bruno Voglino, che io chiamo ancora oggi 'mamma' perché mi ha preso. Ho lavorato 25 anni con Enrico Vaime, con Luciano Salce, ho iniziato con maestri che avevano letteralmente costruito la televisione negli anni Sessanta. Io ho dentro quel Dna e la Rai non la riesco nemmeno a chiamare 'azienda'. Se questo Dna fosse stato riconosciuto sarei ancora lì".