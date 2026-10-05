Fuori dal Coro, immigrato aggredisce l'inviata: "Non toccarmi, che c** fai?"

La situazione a Genova, ormai, è fuori controllo. Nei vicoli del centro, i famosi “caruggi”, la delinquenza è all’ordine del giorno. A farne le spese i cittadini onesti e i commercianti, che hanno paura per le loro attività. Oltre a loro, anche la giornalista Federica Altamura, inviata di Fuori dal Coro, aggredita da extracomunitari nel centro storico, in strade che sono ormai diventate stazioni di spaccio.

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Nel servizio, mandato in onda su Rete 4 nel programma di Mario Giordano, la Altamura spiega: “Tra i vicoli di Genova sono tanti commercianti ad avere paura. Ecco quello che vedono dai loro negozi”. E viene mostrata l’immagine di un vandalo che devasta l’ingresso di un negozio. Lo conferma il commerciante: “Mi hanno sfondato la vetrina del negozio. Nonostante io abbia fatto la debita querela dai carabinieri, il soggetto che ha sfondato la vetrina è rimasto in circolazione e tutte le mattine ce l'avevo qua davanti. (0:27) Per forza nelle menti delle persone normali si instilla l'idea di farsi giustizia autonomamente. Siamo talmente saturi di questa situazione che arriveremo al punto di farci giustizia da soli”.

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