4 di Sera, Alessandro Sallusti a valanga: "Ilaria Salis persona violenta, come fanno a candidarla?"

Da un lato i condannati, dall’altro l’europarlamentare. Già, perché per i noti fatti di Budapest del Febbraio 2023 in cui fu coinvolta Ilaria Salis, oggi al Parlamento europeo con AVS, i suoi sodali Maja T. e Gabriele Marchesi sono stati dichiarati colpevoli. Alla prima, in via definitiva, una pena di 7 anni di carcere in Ungheria, mentre Marchesi ha ricevuto 6 anni, in contumacia, e resta in Italia dopo che la giustizia italiana ha negato la sua estradizione a Budapest. Il terzo imputato, Rexhino Abazaj, detto Gino, sarà invece consegnato alla Germania.

Di questo si parla anche a Quarta Repubblica, il talk di approfondimento di Rete 4 di Nicola Porro. In collegamento c’è il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che non usa mezzi termini per stroncare la figura della Salis: “A me non stupisce, perché non è vero che la Salis non è mai stata condannata. Ha due condanne in giudicato, cioè definitive, per resistenza a pubblico ufficiale e l'altra non mi ricordo più quale reato, cioè lei è una persona violenta, violenta nelle sue idee e violenta nel suo agire, quindi a me la presa di posizione della Salis non stupisce. Mi stupisce come fa un partito italiano come Alleanza Verdi e Sinistra a candidarla e dare l'immunità a una persona – spiega Sallusti - che ha commesso delle violenze certificate, altre non certificate ma abbastanza ovvie, perché facevano parte dello stesso gruppo. Hanno condannato tutto il gruppo, quindi si può immaginare che avrebbero condannato pure lei. Quindi siamo in presenza di una sinistra violenta”.

Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia, aggiunge: “I candidati si scelgono, non capitano lì per lotteria come diceva Beppe Grillo un tempo. Si scelgono e si difendono. Si difendono anche quando si vota l'immunità a loro favore, dopo aver detto per trent'anni che chiunque difendesse l'immunità parlamentare è un colpevole che si sottrae alla giustizia. C'è tutto il doppiopesismo di questa sinistra disperata e senza un'idea, solo contro qualcuno. Quando per anni hai sentito prendere per oro colato le accuse pubbliche dei pm in Italia, anche farneticando, e usate come una clava contro gli avversari politici. Oggi questo non va bene quando gli accusati sono di sinistra. Sarà una grande campagna elettorale la prossima, sarà la vera sfida – conclude - tra chi vuole difendere la libertà individuale e chi vuole lo Stato dirigista sprecone che prende i nostri soldi e li butta come vuole”.