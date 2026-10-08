E' sempre Cartabianca, "il dossier sulle gemelle Cappa": cosa spunta dalle carte su Garlasco

Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, dagli atti della Procura di Pavia è emerso un nuovo dossier che riguarderebbe le gemelle Cappa. Una relazione anonima, senza firma, di circa 25 pagine, costruita come una raccolta di schede, fatti, annotazioni e interrogativi sulle cugine di Chiara Poggi che, ad oggi, non sono mai state indagate per l'omicidio di Garlasco.

Se ne parla a È Sempre CartaBianca, talk di approfondimento di Rete 4 di Bianca Berlinguer. Ospite in studio, tra gli altri, Marco Oliva, giornalista e opinionista di nera, che non ci sta: “Da questi atti di chiusura indagine emerge che ci sarebbe dentro un dossier di venticinque pagine dedicate alle gemelle e alla famiglia Cappa. Dossier anonimo, la diretta interessata dice che non ne sa niente. Un dossier anonimo di venticinque pagine che parla delle gemelle Cappa, dei genitori della Cappa, dei movimenti che hanno fatto, dei dubbi sulla loro bicicletta, sul loro numero delle scarpe, sulla cenere, sul posacenere che è inserito negli atti di chiusura indagine. Mi domando chi l'ha scritto, perché, perché ha inserito, visto che queste gemelle al momento non sono indagate e nel corso di un anno e mezzo di indagine sono state sentite una volta, l'una venti minuti, l'altra trentacinque minuti. Mi domando a cosa serva questo dossier, chi l'abbia fatto, visto che si parla di cose anonime, senza firme, papelli”.

Poi, la Berlinguer chiarisce la notizia data dall’Adnkronos: “Una relazione di venticinque pagine con le presunte novità sulle gemelle Paola e Stefania Cappa e sui loro genitori. Sì, ma quale titolo sta qui? Nessuna ispezione è mai stata fatta in casa Cappa né tantomeno sulle biciclette in loro possesso. Accanto al nome di ciascuno dei familiari vengono inserite le sit, il numero di scarpe indossate o il traffico telefonico e gli spostamenti di quel 13 agosto del 2007. Poi le osservazioni in neretto: come Paola Cappa non può dare alibi a nessuno né a Stefania né a sua madre. Le due gemelle non sono mai state indagate”. Il documento sembra piuttosto essere un'elaborazione investigativa e personale, confluita nel fascicolo della nuova inchiesta. Capire chi sia l’autore chiarirebbe un altro nodo di questa intricata vicenda.