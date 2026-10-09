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Luca e Paolo, il vaffa alla Bompiani da Floris: "Vai vai"

di Claudio Brigliadorivenerdì 9 ottobre 2026
Luca e Paolo, il vaffa alla Bompiani da Floris: "Vai vai"

2' di lettura

Uno stornello per mettere alla berlina tutti i filorussi d’Italia, da Giuseppe Conte all’ineffabile Ginevra Bompiani. Nella loro copertina a DiMartedì, su La7, i comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sfidano certa sinistra che sembra tifare più per Putin che per l'Ucraina libera e armati di chitarra partono in quarta, rivedendo la mitica “E va e va” di Alberto Sordi.

La regia manda in onda un paio di “perle”. «Per quanto riguarda l’invio delle armi abbiamo già dato - assicura Conte - è inutile girarci in tondo. Noi a questo punto dopo un anno e più chiediamo di concentrare gli sforzi nello sforzo diplomatico». Il leader del M5s viene addirittura superato dalla Bompiani, che dal palco assicura: «La pace si può fare subito solo se si accettano le condizioni di Putin. Le condizioni di Putin sono che la Nato non stringa la Russia come una tenaglia, e mi sembra ragionevolissimo». Accettare le condizioni dell’invasore, tecnicamente, sarebbe una resa. Ma vabbè.

Mano sulle corde e via a Te c'hanno mai mannato", con "quel paese" che diventa "Ucraina". E giù battute amarissime, su bombe, bambini rapiti, droni e conta quotidiana dei morti.

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«Te c’hanno mai mannato in Ucraina? / Sapessi quanta gente che cesta / Ma nun me chiede' il numero preciso / che con le bombe cala all'improvviso / E va, e va, Bompiani con Zelensky vai a tratta' / spiegagli che er Cremlino c'ha raggione / quando te spara dritto in faccia un drone». E ancora: «E va e va, va avanti tu che sai come si fa / dicce de rinunciare a sto Donbasse / e porta via le salme nelle casse».

Il ritmo è incalzante: «Già che ce so, te do un suggerimento / Portati dietro Conte e pure Salvini / So’ esperti putiniani diplomati / Anche perché lì a Kiev ’un ce so mai annati». E non poteva mancare il generale: «Te c’hanno mai mannato in Ucraina? / Sapessi che bel posto dove anna’... / È un luogo per famije tra i più amati / Se i figli nun te li han già deportati... / E va e va, tu che t’intendi tanto di sovranità. E famme sto piacere intanto vacci, e porta insieme a te pure Vannacci». 



Luca e Paolo contro Bompiani e Conte: guarda qui il video di DiMartedì su La7

Sui social il video è diventato virale, condiviso da varie pagine. E non si contano le reazioni isteriche, indignate e condite da insulti vari da parte di sostenitori dei 5 Stelle. Qualcuno sospetterà: sono tutti profili fake, Bot manovrati da Mosca. Risposta amara: magari fosse così, magari.

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