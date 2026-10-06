L'Aria Che Tira, Bompiani insulta Parenzo e si scatena il caos: "Si può essere così disinformati?"

Insomma, la incalza Parenzo, "secondo lei è tutto inventato?". "Non dico sia tutto inventato", prosegue l'ospite, "è sicuro che la Russia crescerà e bombarderà di più e farà più danni. È naturale perché la Nato e l'Europa stanno facendo di tutto perché questo accada. Quello che stiamo facendo noi non è un'escalation?". Immediata la replica di Parenzo: "La Nato non fa guerra a nessuno, a chi sta facendo la guerra?".