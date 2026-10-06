L'Aria Che Tira, Bompiani insulta Parenzo e si scatena il caos: "Si può essere così disinformati?"

Clima teso a L'Aria Che Tira dove tra David Parenzo e Ginevra Bompiani si scatena un acceso botta e risposta. Al centro la Russia e il possibile attacco a Londra. "Bompiani, capisce che chi abita più vicino alla Russia, questo allarme lo sente", esordisce il conduttore di La7 con la scrittrice che fa subito una smorfia: "L'Inghilterra abiterebbe più vicina alla Russia?", domanda ironica mentre Parenzo spiega che si stava riferendo ad altri paesi come l'Estonia, la Lituania...
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Insomma, la incalza Parenzo, "secondo lei è tutto inventato?". "Non dico sia tutto inventato", prosegue l'ospite, "è sicuro che la Russia crescerà e bombarderà di più e farà più danni. È naturale perché la Nato e l'Europa stanno facendo di tutto perché questo accada. Quello che stiamo facendo noi non è un'escalation?". Immediata la replica di Parenzo: "La Nato non fa guerra a nessuno, a chi sta facendo la guerra?".
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"Scusi, mi fa parlare o vuole parlare lei? Allora mi faccia parlare. È possibile essere così disinformati? La Nato ha mandato 80mila... Certo che non usa i suoi soldati, usa quei poveri disgraziati degli ucraini. Questo è il nostro genocidio personale, distruggeremo l'Ucraina fino in fondo perché non c'è niente di più schifoso di fare una guerra. Questa sì che è una guerra ibrida". Ancora una volta Parenzo prova a intervenire: "Gli ucraini scelgono di combattere, nessuno glielo dice". "Ma no - sbotta la Bompiani - gli ucraini vengono presi per la strada, spogliati e costretti. Ma lei non vede niente? Si informi". "Ma lei vede un film", commenta Parenzo scatenando la scrittrice convinta che dietro alcuni episodi ci siano gli ucraini e non i russi.