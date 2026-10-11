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Da noi...a ruota libera, la confessione di Aurora Ramazzotti: "Questa cosa mi spaventa"

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domenica 11 ottobre 2026
Da noi...a ruota libera, la confessione di Aurora Ramazzotti: "Questa cosa mi spaventa"

1' di lettura

Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, su Rai1, insieme a Nikita Perotti, Aurora Ramazzotti ha parlato della maternità: «È una grazia, mi ha cambiata. È una grande opportunità di crescita. Il mio sguardo è cambiato completamente da quando mio figlio è nella mia vita, voglio essere una persona migliore per lui e per me stessa». E ancora: «Sto creando la sua infanzia, è una cosa che mi spaventa ma mi stimola tanto. Posso dargli un’infanzia serena, insegnargli dei valori». Ramazzotti ha parlato anche delle proprie insicurezze: «Soffro della sindrome dell’impostore. Tante volte non mi permetto neanche di accettare che una cosa la sto facendo bene, mi sento sempre inadeguata in quello che sto facendo».

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