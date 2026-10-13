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Silvia Salis, clamoroso: ecco come è stata accolta da Fazio e Litizzetto

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martedì 13 ottobre 2026
Silvia Salis, clamoroso: ecco come è stata accolta da Fazio e Litizzetto

2' di lettura

Fabio Fazio campione del mondo di sviolinate. Ma questa non è una novità. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha ospitato per la seconda volte in due edizioni del suo show Silvia Salis. L'astro nascente della sinistra italiana è stata accolta con tanto di standing ovation ancor prima di proferire parola. E, dopo la sua intervista, la sindaca di Genova ne è uscita quasi come se fosse la rockstar del centrosinistra. Non una domanda scomoda, ma tante - forse troppe - sviolinate d'autore: "rockstar", "bellissima", "perfetta", "tutta in ordine". "Parliamo della Salis, perché mi ha fatto una bellissima impressione, l’ho trovata bravissima e poi guarda, è anche bellissima, perfetta, tutta in ordine. Io faccio parte delle sgangherate, se vedo una donna così mi sento male”, le parole di Luciana Litizzetto, co-conduttrice di Che Tempo Che Fa

Eppure quando si è trattato di parlare di Giorgia Meloni, dai complimenti si è presto passati alle frecciatine velenose. Litizzetto si è addirittura spinta a sostenere che la presidente del Consiglio sia intimorita dalla presenza regale di Silvia Salis: "l'Underdog della Garbatella un po' la patisce". Ma la comica piemontese farebbe meglio a dare una sbirciatina ai sondaggi o, al massimo, a invitare un esperto nella sua trasmissione così piena di pluralismo. Fratelli d'Italia vola e non si ferma più. Il Pd di Silvia Salis, invece, è addirittura calato sotto la soglia psicologica del 20%. Dunque, perché mai "l'Underdog" Giorgia Meloni dovrebbe essere terrorizzata dalla "pazzesca" Silvia Salis? 

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