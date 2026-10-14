Mamma Mariangela inchioda Pd e De Micheli

«Sono mamma di 8 figli, siamo in lista d’attesa per una casa nel comune di Bologna e vedo che la gente occupa e il sindaco non fa nulla, anzi va a regolarizzare». A puntare il dito contro Matteo Lepore e l’amministrazione Pd è la signora Mariangela Ciccarelli, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4: l’emergenza abitativa non è tale solo per le minoranze, né l'agenda può essere dettata solo da associazioni o centri sociali.

La famiglia di Mariangela, arrivata dalla Calabria nel 2023, si è trovata senza una sistemazione stabile, pur dichiarandosi disponibile a pagare fino a 600 euro al mese. La donna racconta però di non riuscire a trovare un proprietario disposto ad affittarle una casa. «Sono indignata sinceramente. Io sono mamma di otto figli, siamo in lista d’attesa per una casa nel comune di Bologna e ovviamente a oggi ancora nessuno ci ha chiamato. Però vedo questi servizi dove la gente occupa e il sindaco non fa nulla, anzi, addirittura va a regolarizzare. Quando noi invece, purtroppo con i miei otto figli, viviamo in un B&B con due camere e l'utilizzo del bagno».