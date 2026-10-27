L'Aria Che Tira, Caprarica sbotta su Youssef Siher: "Non è un reato". Caos in studio

E ancora: "Fino a prova contraria non rappresenta un reato, in quanto un reato è un fatto atto a rovesciare le istituzioni. Verrà fuori? Quando verrà fuori, se c'è, ne prenderemo atto. Davvero i nostri amici che qui rappresentano un'area culturale di destra, vogliono chiudere il capito e fare finta che il disagio sociale non esista? Padronissimi di farlo a loro rischio e pericolo. Ma l'intero mondo occidentale è attraversato da un movimento di giovani che si sentono in pericolo".