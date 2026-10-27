L'Aria Che Tira, Caprarica sbotta su Youssef Siher: "Non è un reato". Caos in studio

"Voglio fare una semplice osservazione". Antonio Caprarica esordisce così in collegamento con L'Aria Che Tira. Al centro Youssef Siher, amministratore dei gruppi social del 'Movimento 17 ottobre', nato dopo gli scontri a Milano. "Dobbiamo vedere come si svolge l'indagine della magistratura - premette il giornalista prima di soffermarsi sui dubbi in merito ai reati commessi -. Tra le accuse c'è quella di incitamento alla rivoluzione. Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con Marcuse, Habermas, l'intera scuola di Francoforte per essere morti prima di questa scadenza se no sarebbero tutti imputati di incitamento alla rivoluzione".
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E ancora: "Fino a prova contraria non rappresenta un reato, in quanto un reato è un fatto atto a rovesciare le istituzioni. Verrà fuori? Quando verrà fuori, se c'è, ne prenderemo atto. Davvero i nostri amici che qui rappresentano un'area culturale di destra, vogliono chiudere il capito e fare finta che il disagio sociale non esista? Padronissimi di farlo a loro rischio e pericolo. Ma l'intero mondo occidentale è attraversato da un movimento di giovani che si sentono in pericolo".
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Insomma, per Caprarica le accuse contro il 30enne sarebbero deboli. Proprio su questo si basa la tesi dell'avvocato del ricercatore, Benedetto Ciccarone, che "ha chiesto il rigetto della richiesta di misure cautelari e di non convalidare il fermo".