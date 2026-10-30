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Dritto e rovescio, Benigni travolge il dem Pacini: "Te l'ho chiesto, rispondi!", ovazione in studio

venerdì 30 ottobre 2026
Dritto e rovescio, Benigni travolge il dem Pacini: "Te l'ho chiesto, rispondi!", ovazione in studio

2' di lettura

"Lascia parlare gli altri". Comincia così il violentissimo scontro tra Stefano Benigni, giovane deputato di Forza Italia, e Lorenzo Pacini, assessore Pd al Municipio I a Milano nonché candidato sindaco alle primarie del centrosinistra. Ospiti di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, i due politici discutono animatamente di quanto accaduto nelle piazze italiane nelle ultime due settimane, in particolare sotto la Madonnina.

Pacini era sceso in strada con i manifestanti, sabato 17 ottobre, e in un video pubblicato sui suoi social denunciava "pestaggi e repressione" da parte delle forze dell'ordine. Nello stesso giorno, però, si scatenava la violenza cieca di giovani, studenti, antagonisti, centri sociali e maranza, con vetrine distrutte, negozi saccheggiati, poliziotti aggrediti dal branco sinistro. Poche settimane fa, sempre Pacini in una clamorosa intervista chiedeva senza remore a quegli stessi maranza di "votare per lui". Dal giovane virgulto dem, non è mai arrivato un mea culpa, anzi. E Benigni lo attacca.

"L'hai detto tu che eri in piazza insieme a loro, l'hai detto tu che eri in piazza insieme a loro! Eri a lanciare i sassi anche tu? Te lo sto chiedendo, rispondi, rispondi! Eri a lanciare i sassi con loro?". "Attento a quello che dici", gli intima Pacini. "E allora condanna quei gesti, perché sono vergognosi, abbi il coraggio e la dignità di condannarli! Questa è la verità", lo incalza il forzista. Il dem è sempre più scuro: "Io non faccio quello che mi dici tu", balbetta. E Benigni perde la calma. "Ah no? Guarda, questa è la sinistra, questa, la sinistra non fa quello che dice la destra, garantista con i delinquenti!".

In studio scoppia un'ovazione, con Del Debbio costretto a intervenire: "Continuiamo, continuiamo, continuiamo, buoni, buoni, buoni, buoni. Clima da stadio no".

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