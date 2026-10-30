Meloni, la frase con cui smonta la Fusani in un secondo

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e la giornalista Claudia Fusani durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra economica. Al centro del confronto la scarcerazione di Youssef Siher, creatore della chat "17 ottobre", legata all'organizzazione delle manifestazioni di piazza. La decisione del gip di Milano, che ha respinto la richiesta della Procura di mantenerlo in carcere, era stata duramente contestata dalla premier, che l'aveva definita "vergognosa" e "una mortificazione del lavoro di coloro che si adoperano per difendere la gente perbene".

Le parole della presidente del Consiglio hanno provocato la reazione dell'Associazione nazionale magistrati, che ha parlato di "attacco scomposto", e delle opposizioni, con Pd, Avs e Movimento 5 Stelle schierati contro le dichiarazioni di Meloni.

A riportare la questione al centro del dibattito è stata Claudia Fusani, che ha rivolto alla premier una domanda diretta: "Lei crede nello Stato di diritto?". La risposta di Meloni non si è fatta attendere: "Certo che ci credo, lei ci crede? Per noi lo Stato di diritto è difendere le persone dai violenti".

Il presidente del Consiglio ha così ribadito la propria posizione, sostenendo che la tutela dei cittadini e la difesa da possibili episodi di violenza rappresentano un elemento fondamentale dello Stato di diritto. Una risposta con cui Meloni ha difeso le proprie critiche alla decisione giudiziaria, senza arretrare di fronte alle polemiche sollevate dalle opposizioni e dalla magistratura.