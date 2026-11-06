Dritto e rovescio, Ruzza travolge il giovane comunista: "Quelle c***zo di bandiere", finisce a insulti

"Tu hai 20 anni, devi pensare a trovarti un lavoro, a farti una carriera, non ad andare lì a manifestare con quelle c***zo di bandiere, scusate, che hai alle spalle. Devi pensare a costruirti una vita e questo non è il modo giusto!".

Parla quasi da padre o da fratello maggiore, Lorenzo Ruzza, l'istrionico imprenditore, assai celebre sui social per i video in cui valuta e compra (o rifiuta) orologi di lusso e che negli ultimi tempi ha fatto discutere offrendo un appartamento a Milano a chi acquisterà un orologio a 150 euro, a mo' di lotteria. Dall'altra parte del video, a Dritto e rovescio su Rete 4, c'è il giovane comunista Antonio, in collegamento con Paolo Del Debbio insieme ad altri compagni.

"A noi quello che fa lei con i suoi soldi non intessa nulla, se uno vuole vendere una casa con il gioco d'azzardo non ce ne frega nulla, la casa però è un diritto", contesta un altro giovane comunista. E qui Ruzza esplode, facendo scattare un serratissimo botta e risposta: "Ma quale gioco d'azzardo? Ma torna dalla mamma e dal papà, piccolo ignorantello sbruffone", "Quando vi lamentate dei lavoratori che scioperano, continuate a tirare una corda...", "Devi ragionare da ventenne, non fare i compitini a casa".

"Io da ventenne lavoro, da ventenne studio - si scalda il ragazzo in collegamento -, mentre lei pensa a vendere gli orologi a un milione di euro, io studio e mi faccio il c***lo. Questa è una cosa che lei fa. Io credo che da quando lei ha iniziato a vendere orologi magari ha perso contatto con la realtà". "Piccolo arrogantello, piccolo arrogantello, come pensi che li abbia comprati? Io sono partito da zero".

