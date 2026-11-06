Dritto e Rovescio, Cruciani zittisce l'attivista di sinistra: "Bocciato, strapperei il libretto"

"A che facoltà sei iscritto?": Giuseppe Cruciani lo ha chiesto a Tommaso, studente e attivista di sinistra, nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Al centro del dibattito le proteste dell'ultimo periodo per il caro vita. Quando il ragazzo ha risposto: "A Scienze Politiche, ma è rilevante?", il conduttore de La Zanzara ha detto: "Bocciato su tutti i fronti", accendendo di fatto lo scontro. Tommaso, dunque, ha replicato: "Voi non sapete rispondere nel merito, quando voi uscite nel Paese reale scoprite che il Paese reale sta in tutt'altra situazione".

"Fossi un professore di Scienze Politiche, bocciato in tutte le materie, prenderei il libretto e lo strapperei così", ha continuato Cruciani. Ma il giovane ha insistito: "Stanno andando via centinaia di migliaia di giovani ogni anno da questo Paese e voi sapete soltanto fare propaganda, vergognatevi". "Voi chi?", gli ha chiesto il giornalista. E lui: "Voi. Perché? Lei non sta con la destra?". "Sto con me stesso, amico mio. Bocciato anche qui", ha chiosato Cruciani. Che poi ha avuto un confronto anche con un altro studente e attivista, Andrea.

"Io in Francia ci sono stato, noi dobbiamo guardare a quelle proteste, questo governo non offre soluzioni da 4 anni, è il governo più stabile ma anche il governo più inutile - ha detto Andrea -. I manifestanti, gli agricoltori che nel Sud per il caro benzina hanno protestato sono tornati a casa solo perché li avete minacciati con sanzioni penali senza soluzioni. Gli studenti continuano ad avere problemi. Cruciani parla di queste proteste come se fossero una pubblicità, una promozione, se noi scendiamo in piazza è perché non possiamo permetterci una casa ed arrivare a fine mese, nonostante il lavoro. Parlate di occupazione, 4 milioni di lavoratori in Italia lavorano e comunque non arrivano a fine mese".