Sondaggio Bidimedia, Meloni "sgonfia" Vannacci: cosa sta succedendo

Crolla Roberto Vannacci. È questo il dato svelato da SondaggiBiDiMedia, che prende in considerazione la media dei sondaggi delle ultime due settimane. La prima rilevazione che balza agli occhi è che Futuro Nazionale cala di 0.7 punti e scende al 6,7%. Un dato preoccupante per il generale Vannacci, che fa scivolare il suo partito in quinta posizione nelle preferenze, alle spalle di Forza Italia che, invece, è in calo di 0,1 punti e ha il 7,2% delle intenzioni di voto.

Rimanendo nel centrodestra, sorride Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia mantiene la prima posizione nelle rilevazioni, salendo di 0,4 punti al 27,6%. Al contempo, aumenta anche la fiducia in Meloni, che cresce di 0,2 punti e sale al 39,0%. La Lega di Matteo Salvini sale di 0,2 punti al 5,8%, occupando la settima posizione per SondaggiBiDiMedia. Noi Moderati resta stabile all'1,2%, mentre Sud Chiama Nord cresce di 0,2 punti all'1,1%. Passando al Campo Largo, il Partito Democratico si attesta in seconda posizione nelle rilevazioni. Il partito guidato da Elly Schlein cresce di 0,2 punti e sale al 20,4%, seguito dal Movimento 5 Stelle, stabile al 12,6%. Poi, a seguire, Alleanza Verdi e Sinistra è in calo di 0,2 punti al 6,2%, Italia Viva di Matteo Renzi in calo di 0,1 punti al 2,3% e Più Europa in calo di 0,1 punti all'1,4%.

Al 4 novembre, si registra una parità tra le due coalizioni secondo la media dei sondaggi delle ultime due settimane. Il Centrodestra si attesta al 42,9% delle intenzioni di voto, cresciuta di 0,7 punti. Stessa percentuale per il Campo Largo, in calo di 0,2 punti. L'ago della bilancia potrebbe essere proprio Futuro Nazionale, fuori dalle coalizioni. Sommando il partito di Vannacci al Centrodestra, questi andrebbe al 49,6%, con un vantaggio di 6,7 punti sul Campo Largo.