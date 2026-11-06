Dritto e Rovescio, il delirio del giovane comunista: "Voi ricconi dovete darci i vostri soldi"

Giovani Comunisti ospiti di “Dritto e Rovescio”, salotto d’approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Si parla di carovita, povertà e situazione di benessere nel nostro Paese. Prende la parola uno dei ragazzi, Antonio, che protesta contro il ceto più abbiente che non distribuisce equamente la ricchezza: “A noi del PIL ce ne frega anche ben poco, perché è la vostra ricchezza. A noi quello che interessa è che la gente riesca a campare, che riesca a portare tre piatti di pasta. Almeno tre, perché la gente qua non se lo può permettere nemmeno. Avete fatto vedere che un italiano su dieci non riesce a portare nemmeno il piatto di tavola a casa. E le file alla Caritas si stanno allungando sempre di più. La gente non ce la fa”.

Paolo Del Debbio, "ho fatto un gestaccio che non posso rifare": cosa è successo durante la pubblicità Paolo Del Debbio ha strappato un sorriso a una signora del pubblico. A raccontare l'accaduto è lui stesso dur...

Poi, però, ecco la richiesta assurda: “Noi vogliamo questo. Noi vogliamo che la gente riesca a campare. Non ce la facciamo più. Motivo per cui, voi ricconi dovete dare i soldi. Ci dovete dare i soldi delle vostre famiglie. Sono stati creati dall'extra-lavoro e dal plusvalore della gente che ha creato la vostra ricchezza. Il lavoro è povero, il lavoro è povero, non dà nulla alla gente”.

Dritto e Rovescio, Cruciani contro la De Micheli: "Da lei la lezione sulla povertà no!" "Cosa avete fatto voi nei 20 anni precedenti? Non è che la Meloni governa da 15 anni, che cosa avete fatto i...