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Ravagnani, Diaco contro Milly Carlucci: il caso deflagra

venerdì 6 novembre 2026
Ravagnani, Diaco contro Milly Carlucci: il caso deflagra

1' di lettura

Botta e risposta tra Milly Carlucci e Pierluigi Diaco sul caso dell’intervista a Alberto Ravagnani. Milly Carlucci in collegamento con Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1 ha detto che Alberto Ravagnani, l'ex-sacerdote che è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle è stato sottoposto a “un'intervista infelice” da Diaco.

Da parte sua, un'ora dopo, Diaco durante BellaMa' su Rai2 ha risposto citando l'intervento di Milly Carlucci e affermando: «È curioso che si utilizzino gli strumenti dell'azienda per regolare i conti...».

Diaco aveva intervistato due giorni fa l’ex prete, concorrente di Ballando, con domande pesanti sulla sessualità.

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