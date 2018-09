Tennis, Camila Giorgi batte la numero 2 del mondo ed è in semifinale a Tokyo

Camila Giorgi, l'unica italiana rimasta tra le prime cento giocatrici del mondo, ha raggiunte le semifinali del Toray Pan Pacific Open di Tokyo, uno dei tornei del tennis femminile più importanti dell'autunno. La marchigiana, numero 40 del mondo, ha sconfitto al secondo turno la numero 2 del mondo Caroline Wozniacki e oggi 21 settembre, nei quarti, ha superato la bielorussa Victoria Azarenka, ex numero 1 oggi scesa al 63 della classifica Wta. La Giorgi, avanti 5-3 nel primo set, ha approfittato del ritiro per infortunio della sua avversaria e sabato se la vedrà in semifinale con la giocatrice di casa Naomi Osaka, fresca trionfatrice allo Us Opene e numero 7 del mondo.