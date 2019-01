Semifinale, la prima sul cemento nel circuito maggiore, e best ranking. Continua la corsa di Marco Cecchinato al 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Nel match che chiudeva il programma di giovedì il 26enne palermitano, quarto favorito del seeding, ha superato il serbo Dusan Lajovic, numero 48 Atp: 7-6 6-2, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, il punteggio in favore del siciliano. Un successo che dà a Cecchinato già la certezza di salire al numero 18 Atp (attualmente è numero 20).